Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Heidekreis (ots)

24.04.2025 / Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Soltau: Am Donnerstag, den 24.04.2025, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Walsroder Straße in Richtung stadteinwärts in Soltau. Es kam zum Zusammenstoß von zwei Autos, welche hintereinander vor den geschlossenen Schranken des dortigen Bahnübergangs warteten. Es handelte sich um einen weißen und einen schwarzen Seat. Der Unfallhergang ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Heidekreis unter der Rufnummer 05191-93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell