POL-HK: Buchholz (Aller): Korrektur: Versuchter Raub auf Spielhalle

19.05.2025 / Korrektur: Versuchter Raub auf Spielhalle

Buchholz (Aller): Bezugnehmend auf den versuchten Raub auf eine Spielhalle vom 07.05.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6029379) in Buchholz (Aller) präzisiert die Polizei ihre Pressemitteilung dahin gehend, dass sich die betroffene Spielhalle zwar in derselben Straße "An der Autobahn" wie der in der Mitteilung genannte Autohof Schwarmstedt befindet, aber tatsächlich nicht mit diesem Autohof in Verbindung steht. Die in der Mitteilung gewählte Formulierung "...am Autohof Schwarmstedt..." wurde lediglich zur groben geographischen Einordnung gewählt und sollte keinerlei direkte Verbindung suggerieren.

