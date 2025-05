Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz (Aller): Versuchter Raub auf Spielhalle

Heidekreis (ots)

07.05.2025 / Versuchter Raub auf Spielhalle

Buchholz (Aller): Am späten Mittwochabend erschienen zwei bislang unbekannte Männer gegen 22:40 Uhr am Eingangsbereich einer Spielhalle am Autohof Schwarmstedt (An der Autobahn) und forderten von den dort befindlichen Mitarbeiterinnen, unter Vorhalt einer Schusswaffe, die Herausgabe von Geld. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, gaben die Täter zudem einen Schuss ab. Kurze Zeit später flüchteten sie jedoch ohne Beute fußläufig in Richtung der Bundesstraße 214. Neben den beiden unverletzten Mitarbeiterinnen im Alter von 35 und 62 Jahren, befand sich noch ein 59-jähriger Gast am Tatort, der durch die Schussabgabe ein Knalltrauma erlitt. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - etwa 1,70m bis 1,75m - dunkel bekleidet - mit einem dunklen Tuch maskiert

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell