Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuchter Raub; Soltau: In Werkstatt eingebrochen; Schneverdingen: 11-Jähriger bei Unfall verletzt; Groß Eilstorf: Unfall mit Schulbus; Hodenhagen: Dachrinne und Fallrohr entwendet

Heidekreis (ots)

05.05.2025 / Versuchter Raub

Walsrode: Am Montagabend kam es gegen 18:35 Uhr zu einer versuchten Raubtat im Vorraum der Sparkasse in der Moorstraße. Ein 21-Jähriger wollte gerade Bargeld vom dortigen Bankautomaten abheben, als er von einem Unbekannten von hinten weggezogen wurde. Dabei wurde das Opfer unter anderem auf dem Boden liegend getreten. Nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Täter ohne Diebesgut. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 20 Jahre alt - ca. 1,85m - dunkle Haare - leichter Oberlippenbart - dunkle Oberbekleidung

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zur Tat oder zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

05.05.2025 / In Werkstatt eingebrochen

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in eine Werkstatt in Harmelingen ein und entwendeten Werkzeug in Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

05.05.2025 / 11-Jähriger bei Unfall verletzt

Schneverdingen: Ein 11-jähriger Junge wurde am Montagmittag bei einem Unfall in der Friedenstraße verletzt. Hier fuhr das Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg, als ein 73-Jähriger mit seinem Auto rückwärts von einer Hofauffahrt herauskam. Ein Zusammenstoß konnten beide Beteiligten nicht mehr verhindern. Der Junge zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu und musste medizinisch behandelt werden.

05.05.2025 / Unfall mit Schulbus

Groß Eilstorf: Am Montagmorgen kam es in Groß Eilstorf zu einem Unfall mit einem Schulbus. Dessen 61-jährige Fahrer wollte gegen 07:15 Uhr im Walsroder Ortsteil auf die B 209 einbiegen und in Richtung Rethem fahren. Dabei geriet der Bus jedoch auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen, das in Fahrtrichtung Walsrode unterwegs war. Die 21-jährige Autofahrerin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Kinder, die sich im Schulbus befanden, wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

30.04.2025 / Dachrinne und Fallrohr entwendet

Hodenhagen: Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 27.04.2025 bis zum 30.04.2025 etwa zehn Meter Zink-Dachrinne und ein Fallrohr vom Schützenhaus des SV Hodenhagen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell