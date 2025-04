POL-PDMY: Neue Telefonanlage bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mayen, L 98/ K24 (ots) - Am Dienstag, 22.04.2025, gegen 16.20 Uhr, kam es an der Einmündung L 98/ K 24, Gemarkung 56727 Mayen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 98, von Mayen kommend in Fahrtrichtung Monreal und beabsichtigte an der Einmündung L 98/ K 24 nach links in die K 24 in Fahrtrichtung Cond abzubiegen. ...

