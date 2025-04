Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mayen, L 98/ K24 (ots)

Am Dienstag, 22.04.2025, gegen 16.20 Uhr, kam es an der Einmündung L 98/ K 24, Gemarkung 56727 Mayen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 98, von Mayen kommend in Fahrtrichtung Monreal und beabsichtigte an der Einmündung L 98/ K 24 nach links in die K 24 in Fahrtrichtung Cond abzubiegen. Hierbei übersah er den auf der L 98 von Monreal entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW, welcher von einem 71-jährigen Fahrzeugführer geführt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Polizei Mayen waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Mayen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell