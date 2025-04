Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Katze

Ettringen, Keltenstraße (ots)

Am 21.04.2025, um 12.30 Uhr, wurde in der Keltenstraße in Ettringen eine tote Hauskatze auf der Fahrbahn aufgefunden. Diese ist vermutlich kurz zuvor dort durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren worden. Bei der Katze handelt es sich um eine schwarz braun gefleckte Hauskatze. Der Katzenbesitzer konnte bislang nicht ermittelt werden. Dieser, sowie Zeugen, welche Angaben zu dem Eigentümer der Katze oder dem Verkehrsunfallverursacher machen können Werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

