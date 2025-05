Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Unfallflucht nach Unfall mit E-Scooter; Walsrode: Handtasche entrissen; Essel: Oberlenker abmontiert; Lindwedel: Feuer am Auto

Heidekreis (ots)

06.05.2025 / Unfallflucht nach Unfall mit E-Scooter

Bispingen: Am Dienstagabend kam es zwischen 19:25 Uhr und 20:35 Uhr an der Einmündung Hützeler Straße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte von der Hauptstraße in die Hützeler Straße einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten E-Scooter, der auf dem dortigen Radweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Personen, eine 14-Jährige sowie ein 11-jähriges Kind, die sich verbotenerweise zu zweit auf dem Gefährt befanden, leicht verletzt. Der männliche Unfallverursacher hielt mit seinem größeren, schwarzen Auto kurzzeitig an und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Das Auto, vermutlich der Marke Audi oder Mercedes-Benz, hat durch den Unfall höchstwahrscheinlich einen Schaden an der Frontschürze erlitten. Dessen Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 55 Jahre - kurze graue Haare - kurzer grauer Bart - blaue Augen - dunkle, runde Brille - Sprache: hochdeutsch

Hinweise zum Unfallgeschehen, das erst im Nachgang angezeigt wurde, sowie zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

06.05.2025 / Handtasche entrissen

Walsrode: Am Dienstagvormittag wurde einer 87-jährigen Dame gegen 11:10 Uhr in der Wiesenstraße die Handtasche von hinten entrissen. Der Täter, ein etwa 20 Jahre alter, dunkel gekleideter Mann, flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Moorstraße. Das Opfer wurde nicht verletzt. Hinweise zur Tat oder zu dem flüchtigen Täter, der zudem ein dunkles Cap getragen haben soll, nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

06.05.2025 / Oberlenker abmontiert

Essel: Unbekannte montierten in der Nacht zu Dienstag den Oberlenker eines Traktors ab, der auf dem Auflieger eines Sattelzuges geladen war. Hinweise zur Tat, die auf dem Rastplatz Allertal-Ost stattgefunden hat, oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9270 entgegen.

06.05.2025 / Feuer am Auto

Lindwedel: Am späten Dienstagabend wurde gegen 22:40 Uhr zunächst ein Feuer an einem Auto in der Sprockhofer Straße gemeldet. Anwohner konnten durch schnelles Eingreifen den Vollbrand des Fahrzeuges verhindern. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell