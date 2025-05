Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Berauscht gefahren; Lindwedel: Versuchter Diebstahl Wohnmobil; Bad Fallingbostel: Elektrokleinstfahrzeug ohne Haftpflichtversicherung; Walsrode: Trunkenheitsfahrt

Heidekreis (ots)

16./17.05.2025 Berauscht gefahren

Soltau: Am Samstagabend gegen 21:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines Audi A6 in Soltau. Noch während der Anhalteversuche touchierte der Audi einen geparkten VW Polo und beschädigte diesen. Ein Alcotest bei dem 42-jährigen Fahrer ergab, dass dieser mit 2,59 Promille unterwegs war. Zudem war der Soltauer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auch am Freitagabend war ein Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Soltau unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Sandberg, stellten die Beamten fest, dass der 56-jährige Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss stand. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt.

15./16.05.2025 / Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils

Lindwedel: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Lindwedel versucht ein Wohnmobil zu entwenden. In der Straße Am Fuchsbau wurde das geparkte Fahrzeug vor dem Haus des Eigentümers angegangen. Dem Täter gelang es nicht das Wohnmobil zu starten, sodass er ohne das Fahrzeug unerkannt flüchtete. Am Freitagnachmittag bemerkte der Eigentümer die Einbruchsspuren und informierte die Polizei.

17.05.2025 / Elektrokleinstfahrzeug ohne Haftpflichtversicherung

Bad Fallingbostel: Während einer Verkehrskontrolle in Bad Fallingbostel wird festgestellt, dass die Führerin eines E-Scooters es versäumt hatte, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, gegen die 50-jährige Bad Fallingbostelerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

17.05.2025 / Trunkenheit im Straßenverkehr

Walsrode: Nach Zeugenhinweisen über die auffällige Fahrweise wurde ein Fahrzeugführer in der Nacht zu Sonntag mit seinem Pkw an der Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert. Dieser wirkte stark alkoholisiert, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Während der Blutentnahme leistete der 34-jährige Fahrzeugführer Widerstand gegen die Maßnahmen, so dass die Blutentnahme mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden musste. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

18.05.2025 /Fahren unter Einfluss, Methamphetamin / Kokain

BAB 7 / Walsrode: Während einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen wurden während verschiedener Körpertestverfahren Auffälligkeiten bei einem 42-jährigen Pkw Fahrer festgestellt. Ein Drogenschnelltest zeigte den Konsum von Kokain und Methamphetamin an. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell