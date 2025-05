Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hademstorf: Brände; Soltau: Fahrt unter Drogen; Dorfmark: Unfallflucht; Munster: Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Heidekreis (ots)

14.05.2025 / Brände

Hademstorf / Soltau (A 7): Am Mittwochnachmittag entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache gegen 15:00 Uhr der Inhalt einer Feuertonne in einem Garten in der Straße "Am Bahndamm" in Hademstorf. Als ein brennender Ast abbrach und aus der Tonne fiel, fing das trockene Gras des Gartens Feuer. In der Folge gerieten eine Hecke und ein Aufsitzrasenmäher in Brand. Das Feuer breitete sich bis zu dem dort befindlichen Wohnhaus aus, sodass die Fassade und mehrere Fenster beschädigt wurden. Ein Ausbreiten des Feuers durch Funkenflug konnte die Feuerwehr verhindern. Eine Feuerwehrfrau wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Auf der A 7, in Höhe Soltau, kam es in den frühen Abendstunden ebenfalls zu einem Brand auf dem Parkplatz Wietzenbruch (Fahrtrichtung Hannover), bei dem eine Restmülltonne gegen 19:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

14.05.2025 / Fahrt unter Drogen

Soltau: Am frühen Mittwochnachmittag kontrollierten Polizeikräfte in der Birkenstraße einen 41-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf THC. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

14.05.2025 / Unfallflucht

Dorfmark: In den frühen Abendstunden kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Visselhöveder Straße (B 440), kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Kroge, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen Kastenwagen handelt, nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

13.05.2025 / Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Munster: Bereits am Dienstagmittag kam es in der Straße "Im Örzetal" in Munster zu einem Verkehrsunfall, bei dem der bislang unbekannte Fahrer eines Autos gegen 12:30 Uhr mit einer 23-jährigen Radfahrerin kollidierte. Als diese einem Hindernis auswich, wurde sie von dem Auto touchiert und kam zu Fall. Sie verletzte sich dadurch leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell