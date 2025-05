Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Graffitisprayer flüchten; Bispingen/Soltau: Fahrraddiebe ermittelt; Soltau: Verunfalltes Moped; Gilten: In Hundevereinshütte eingebrochen

Heidekreis (ots)

14.05.2025 / Graffitisprayer flüchten

Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Anwohner gegen 02:30 Uhr auf Graffitisprayer aufmerksam, die eine Mauer sowie einen Garagenkomplex in der Schmersahlstraße besprühten. Die Täter, zwei Männer mit Taschenlampen und Rucksäcken, flüchteten nach Ansprache in Richtung Von-Hodenberg-Straße. Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

13.05.2025 / Fahrraddiebe ermittelt

Bispingen/Soltau: Gleich zwei Mal konnte am gestrigen Tage ein Fahrraddieb ermittelt werden. Zunächst erstattete ein 49-Jähriger Anzeige bei der Polizei, nachdem ihm am Dienstagmorgen sein Trekkingrad von der Wohnanschrift in Behringen entwendet wurde. Der Anzeigeerstatter hatte jedoch bereits sein Fahrrad wieder und konnte zudem den dazugehörigen Dieb, ein 25-Jähriger aus Bispingen, nennen. Dieser schob nämlich am Dienstagmittag das entwendete Rad am Tatort vorbei und wurde prompt durch den 49-jährigen Geschädigten angesprochen. Der erhielt das Rad wieder. Gegen den 25-Jährigen wurde dennoch ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 10:35 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei einen jungen Mann, der gerade im Begriff war ein unverschlossenes Fahrrad vom Soltauer Bahnhof zu entwenden. Die Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen noch antreffen und das Fahrrad, ein Kinderrad der Marke Raleigh (Max), sicherstellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

13.05.2025 / Verunfalltes Moped

Soltau: Am Dienstagabend kam es auf der Winsener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger mit seinem Moped kurz vor dem dortigen Kreisverkehr stürzte. Dabei wurde er und sein 17-jähriger Sozius leicht verletzt. Das Moped kam schlussendlich auf der Verkehrsinsel zum Halt.

12.05.2025 / In Hundevereinshütte eingebrochen

Gilten: Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagnachmittag in die Vereinshütte eines Hundevereins ein, die sich in Gilten, Am Hohen Feld, befindet. Die Einbrecher entwendeten hier die Vereinskassette mit Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell