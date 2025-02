Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Unbekannter Täter erblickt Bewohnerin und flüchtet

Werne (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch (19.02.2025) gegen 22.45 Uhr dabei überrascht worden, wie er in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "In der Eika" in Werne-Stockum eingedrungen ist.

Eine Hausbewohnerin hatte den Täter im Hausflur - ohne Tatbeute - gesehen, daraufhin war er geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der gesuchte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 175 cm groß - Schlank - Dunkles Oberteil mit Kapuze - Dunkle Hose

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

