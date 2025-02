Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Kreis Unna (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Überprüfung der Vorschriften im gewerblichen Personen- und Güterverkehr hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Donnerstag (20.02.2025) im Kreisgebiet insgesamt 17 Fahrzeuge kontrolliert.

Hierbei wurden von 07:15 Uhr bis 09:20 Uhr Kontrollen an der Rhynerner Straße in Bönen durchgeführt. Es wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und ein Verwarnungsgeld wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften erhoben.

Eine weitere Kontrollstelle wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr an der L679 in Unna, auf Höhe des Kreisverkehrs zur Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Unna eingerichtet. Hierbei konnten ebenfalls Verstöße gegen die Sozialvorschriften, als auch gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt werden, sodass ein Verwarnungsgeld erhoben wurde und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden. Weiterhin wurde ein Kontrollbericht ausgestellt. Der betroffene Fahrzeugführer muss die Mängel nun beheben und diese bei einer zuständigen Stelle in einer vorgegebenen Zeit vorwiesen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell