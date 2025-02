Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz

Kamen (ots)

Die Bezirksdienstbeamten für Kamen - Polizeihauptkommissar Helmut Fietz und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff - bieten auch im Februar ihre Bürgersprechstunde an.

Alle Bürgerinnen und Bürger Kamens finden "Ihre" Ansprechpartner in Sachen Polizei am Dienstag, 25.02.2025 in Kamen auf dem Wochenmarkt.

Alle sind herzlich eingeladen, auf ein nettes Gespräch mit den beiden Bezirksdienstbeamten vorbeizukommen - in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden auf dem Markt anzutreffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell