POL-ANK: Pkw nach Unfall im Straßengraben - Fahrer flüchtig

Greifswald (ots) - Am 26.02.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung in der Tolstoistraße in Greifswald gemeldet. Unbekannte Täter brachen zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in die Wohnung der 54-jährigen deutschen Geschädigten ein. Durch die Tat konnten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet nun um ...

