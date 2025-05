Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruchsversuch in Wohnhaus; Hodenhagen: Fahrradfahrer nimmt Vorfahrt; Bad Fallingbostel: Unfall mit Pedelec; Soltau: Radfahrerin schwerverletzt

Heidekreis (ots)

12.05.2025 / Einbruchsversuch in Wohnhaus

Soltau: Im Laufe des Montags kam es im Henning-von-Tresckow-Weg in Soltau, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr, zu einem Einbruchsversuch, bei dem Unbekannte versuchten gewaltsam eine Wohnungstür zu öffnen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

12.05.2025 / Fahrradfahrer nimmt Vorfahrt

Hodenhagen: Am Montagmorgen kam es in der Zeppelinstraße in Hodenhagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrradfahrer übersah hier gegen 08:35 Uhr ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das aus der Straße "Am Flugplatz" kam. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

12.05.2025 / Unfall mit Pedelec

Bad Fallingbostel: Als eine 49-jährige Autofahrerin am frühen Montagnachmittag von einem Parkplatz auf die Düshorner Straße fahren wollte, übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 39-jährige Radfahrerin und verletzte sich leicht.

12.05.2025 / Radfahrerin schwerverletzt

Soltau: Am Montag kam es gegen 13:50 Uhr in der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Radfahrerin schwerverletzt wurde. Ein 34-jähriger Unfallverursacher wollte zuvor von der Straße "Trift" in die Celler Straße abbiegen und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Die 81-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

