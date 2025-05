Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Zusammenstoß von Zweirädern; Walsrode: Motorrad übersehen

Heidekreis (ots)

11.05.2025 / Zusammenstoß von Zweirädern

Bad Fallingbostel: Als ein 15-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad am frühen Sonntagnachmittag zwei auf dem Meyerhopsweg in Richtung Dorfmark fahrende Pedelecs passieren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem der beiden Fahrzeuge. Das Kleinkraftrad und das Pedelec kamen hierbei zu Fall. Der 15-Jährige, seine 16-jährige Mitfahrerin und die 56-jährige Pedelec-Fahrerin verletzten sich leicht. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

11.05.2025 / Motorrad übersehen

Walsrode: Am Sonntagnachmittag bog die 48-jährige Fahrerin eines Autos von der Straße "Am Mühlenhof" auf die Cordinger Straße in Bomlitz ein. Hierbei übersah sie einen mit seinem Motorrad von links kommenden, bevorrechtigten 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer verletzte sich hierdurch leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell