Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Festnahme nach schwerem Raub

Heidekreis (ots)

11.05.2025 / Festnahme nach schwerem Raub

Walsrode: Am Samstag kam es gegen 14:10 Uhr in der Horstheide in Walsrode erneut zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 88-jährigen Dame, die sich bei der Tat schwer verletzte. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Hannoveraner Klinik geflogen werden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 18-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis vorläufig festgenommen werden.

Da er zudem tatverdächtig ist, für weitere Raub- und Diebstahlsdelikte im Stadtgebiet von Walsrode verantwortlich zu sein, wurde er am Sonntagvormittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden, einer Haftrichterin beim AG Syke vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den jungen Mann, der anschließend einer Jugendanstalt zugeführt wurde.

