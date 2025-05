Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

09.05.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall

Soltau: Am Freitagnachmittag kam es auf der K 3 in Höhe Grasengrund zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ein 22-Jähriger befuhr hier gegen 15:10 Uhr mit seinem Traktorgespann die K 3 von Deimern in Richtung B 3 und bog nach links in den Timmerloher Weg ab. Der entgegenkommende Motorradfahrer, der die Kreisstraße laut Zeugenangaben vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr, kollidierte mit dem Anhänger des abbiegenden Gespanns. Der 70-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Traktorfahrer und sein 14-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 3 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell