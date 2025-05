Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Diebstahl aus Firmenfahrzeug; Walsrode: Einbruch und Anhänger gestohlen; Schwarmstedt: Ohne Versicherungsschutz gefahren; Soltau: Unfallfluchten; Walsrode: Einbruch

Heidekreis (ots)

07.05.2025 / Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Schneverdingen: Am Mittwoch wurde im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 14:20 Uhr aus einem in der Engen Straße kurzzeitig abgestellten Firmenfahrzeug die Umhängetasche des 60-jährigen Fahrers entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

07.05.2025 / In Werkstatt eingebrochen und Anhänger gestohlen

Walsrode: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in zwei Kleinbusse auf einem Firmengelände in der Albert-Einstein-Straße ein. Sie entwendeten hier diverse Teile aus den Innenräumen. Kurz nach 01:00 Uhr entwendeten Unbekannte im Nahbereich einen grauen Anhänger mit roten Elementen vom Gelände eines Autohauses in der Werner-von-Siemens-Straße. Hierbei nutzten sie nach ersten Erkenntnissen einen weißen Transporter. Der gestohlene Anhänger ist zum Transport von Pkw vorgesehen. Hinweise zu den Taten oder dem weißen Transporter nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

07.05.2025 / Ohne Versicherungsschutz gefahren

Schwarmstedt: Am Mittwochabend kontrollierten Polizeikräfte einen E-Scooter und mussten feststellen, dass dieser nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Nicht nur deswegen wurde dem 13-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt, denn das Fahren eines E-Scooters ist ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Er wurde an seine Eltern übergeben und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

07.05.2025 / Unter Drogen gefahren

Walsrode: Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei ein Auto auf der A 7. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

07.05.2025 / Unfallfluchten auf Parkplätzen

Soltau: Eine bislang unbekannte Fahrerin stieß am Mittwochvormittag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rühberg" beim Ausparken mit einem danebenstehenden Fahrzeug zusammen und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort.

Kurz darauf kam es auch auf einem Parkplatz im Oeninger Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer zwischen 10:55 Uhr und 12:20 Uhr mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen ein neben ihm stehendes Auto fuhr. Auch hier entfernte sich der Fahrer im Anschluss vom Unfallort.

Hinweise zu den Unfällen und den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

07.05.2025 / Einbruch in Wohnung

Walsrode: Im Zeitraum vom 27.04.2025 bis zum 07.05.2025 drangen unbekannte Täter in die Obergeschosswohnung eines Ehepaars in der Moorstraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Um in die Wohnung zu gelangen schlugen sie die Scheibe der Balkontür ein. Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell