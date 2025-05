Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unfallflucht unter Alkohol; Soltau: E-Scooter-Kontrollen; Soltau/Neuenkirchen: Diebstahl; Walsrode/Soltau: Alkohol/Drogenfahrt; Walsrode/Rethem: Unfallflucht; Soltau: Unfall unter Drogen

Heidekreis (ots)

09.05.2025 / Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Walsrode: Am frühen Freitagmorgen kam es im Dürerring zu einer Unfallflucht, bei der ein zunächst Unbekannter gegen 02:00 Uhr mit seinem Auto im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug streifte. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort. Während sich Polizeikräfte in der Unfallaufnahme befanden, wurde der Polizei ein beschädigtes Auto gemeldet, das mittig auf der Moorstraße stehe. Eintreffende Einsatzkräfte stellten in dem Auto den stark alkoholisierten, 18-jährigen Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Aufgrund der am Fahrzeug festgestellten Beschädigungen konnte ein Zusammenhang zu dem Unfall im Dürerring hergestellt werden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

09.05.2025 / E-Scooter-Kontrollen

Soltau: Der Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, Jens Heuchert, stellte schon bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik am 09.04.2025 fest (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6009513), dass es bei den Unfällen mit E-Scootern einen sprunghaften Anstieg gab: "Und wir erhalten regelmäßig Hinweise und Beschwerden über das rücksichtslose Verhalten dieser Verkehrsteilnehmenden. So benutzen sie meistens verbotswidrig den Gehweg, statt zum Beispiel auf der Fahrbahn zu fahren und gefährden dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Wir haben hier im Rahmen unserer Möglichkeiten die Kontrolltätigkeiten verstärkt, können dies aber trotzdem nur begrenzt unterbinden."

Am Freitagmorgen fand eine solche Kontrolle im Stadtgebiet von Soltau statt, bei denen E-Scooter und ihre Fahrerinnen und Fahrer im Fokus standen. Zielrichtung war es die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge zu überprüfen und die Fahrzeugführenden über die Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren. Hierzu wurde insbesondere auf den Zufahrtswegen zu den Schulen kontrolliert, um junge Menschen zu erreichen, die noch nicht lange am Straßenverkehr teilnehmen. Die Kontrollkräfte führten hierbei verkehrserzieherische Gespräche und verteilten Flyer mit allen wichtigen Informationen.

08.05.2025 / Diebstahl von landwirtschaftlichen Geräten

Soltau/Neuenkirchen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Scheune in Woltem ein. Hier nahmen sie im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 01:50 Uhr den Schlüssel eines Traktors, der sich auf dem Hof befand, an sich. Aus diesem entwenden sie dann ein Display.

In derselben Nacht entwendeten Unbekannte im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr mehrere Satelliteneinheiten von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen und diverse hochwertige Werkzeuge im Bereich Deimern und Wolterdingen. In Neuenkirchen kam es ebenfalls in diesem Zeitraum zum Diebstahl von Ortungssystemen.

Hinweise zu den Taten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

08.05.2025 / Unter Alkohol und Drogen gefahren

Walsrode/Soltau: Am Donnerstagmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Heidekreis einen 28-Jährigen mit seinem Auto auf der A 27. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 16:05 Uhr kontrollierten Polizeikräfte in der Moorstraße in Walsrode einen E-Scooter-Fahrer. Hierbei ergaben sich ebenfalls Hinweise darauf, dass der 23-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Einen entsprechenden Konsum räumte der junge Mann ein.

Am frühen Donnerstagabend kontrollierten Polizeikräfte gegen 19:20 Uhr in der Trift in Soltau den 38-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Zudem zeigte ein Atemalkoholgerät den Wert von 0,6 Promille an.

Es wurde bei allen Fahrern eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrer erwarten nun Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren.

07./08.05.2025 / Unfallfluchten

Walsrode / Rethem: Eine bislang unbekannte Person stieß am Mittwochnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Ostdeutschen Allee in Walsrode beim Ein- oder Ausparken mit einem danebenstehenden Fahrzeug zusammen und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort.

Im Verlauf des Donnerstags kam es in der Straße "Am Paschberg" in Walsrode ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein am Straßenrand geparktes Auto streifte und die Fahrt dann fortsetzte.

In Rethem (Aller) stieß eine unbekannte Person in der Langen Straße mit einem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen eine Straßenlaterne. Der Unfall ereignete sich gegen 16:15 Uhr. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluss vom Unfallort.

Hinweise zu den Unfällen und den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 und die Polizei Rethem (Aller) unter 05165-291340 entgegen.

08.05.2025 / Unfall unter dem Einfluss von Drogen

Soltau: Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in der Walsroder Straße gegen 18:45 Uhr ein Unfall, bei dem der 27-jährige Fahrer eines Autos einen bevorrechtigten, 68-jährigen Radfahrer übersah, der den Radweg befuhr. Hierdurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeikräfte fest, dass der Fahrer des Autos unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

