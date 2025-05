Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, VU mit schwerverletzter Person 2. Soltau, Drogen und Alk. im Verkehr 3. Walsrode, Unfall unter Alk.

PI Heidekreis (ots)

1. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2 im Bereich des Kreisverkehrs Grüner Aue zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Mitfahrer schwer verletzt wurde. Der Pkw kam vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und landete schlussendlich in einem angrenzenden Gewässer. Der 24jährige Fahrzeugführer und sein 17jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

2. Drogen und Trunkenheit Verkehr

Am Samstagabend wurde zunächst in der Visselhöveder Straße in Soltau eine 33jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei ihr drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein anschließender Drogenschnelltest ergab eine Beeinflussung durch Kokain. Wenig später kontrollierten die Beamten einen E-Scooter in der Winsener Straße in Soltau. Auch hier stellten die Beamten bei dem 25jährigen Fahrer eine Beeinflussung, hier aber durch Alkohol, fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt.

3. Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Ein 32-jähriger Autofahrer wollte am Sonntagmorgen in Walsrode aus der Quintusstraße in den Vorbrücker-Kreisel einfahren. Hierbei übersah er einen 34-jährigen Autofahrer, welcher den Kreisverkehr bereits aus Richtung Honerdingen befuhr und es kam zu einem Unfall. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 32jährigen Unfallverursacher Atemalkohol fest, ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Der 34-jährige Unfallgegner wurde zur medizinischen Untersuchung vorsorglich ins Heidekreis-Klinikum Walsrode verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000EUR.

