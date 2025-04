Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Parkunfall mit einer leicht verletzten Person (30.04.2025)

Rottweil (ots)

Zu einem Parkunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Stadionstraße gekommen. Ein 64-jähriger Golf-Fahrer sowie eine 26-jährige Audi-Fahrerin parkten gegen 09:07 Uhr gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parklücken rückwärts aus und stießen zusammen. Die 26-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

