Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Fußgänger nach Unfall mit E-Scooter (29.04.2025)

Blumberg (ots)

Bei einem Unfall auf der Winklerstraße ist am Dienstag eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr war ein 11-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs. Der Junge wollte an einer vor ihm in gleiche Richtung laufenden 83-jährigen Frau vorbeifahren und stieß mit der Frau zusammen. Hierdurch verletzte sich die Frau leicht. Zur weiteren Untersuchung brachte ein Rettungswagen sie in eine Klinik.

