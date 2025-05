Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizeieinsatz

Heidekreis (ots)

14.05.2025 / Polizeieinsatz

Walsrode: Die Polizei suchte am Mittwoch mit einem größeren Aufgebot einen Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Zur Suche wurden unter anderem Spezialkräfte eingesetzt. Der Gefährdete konnte schließlich gegen 17:00 Uhr im Bereich Beetenbrück unverletzt durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Der Mann wird zur Stunde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Eine Gefährdung für Dritte bestand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell