Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster/Bomlitz: E-Scooter ohne Versicherung; Soltau/Schneverdingen: Unfallfluchten

Heidekreis (ots)

15.05.2025 / E-Scooter ohne Versicherung

Munster/Bomlitz: Am Donnerstagmorgen kontrollierten Polizeikräfte in der Danziger Straße in Munster die 12-jährige Führerin eines E-Scooters. Hierbei mussten sie feststellen, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Außerdem ist das Führen von E-Scootern erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Erziehungsberechtigte informiert und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen mit einem E-Scooter in der Cordinger Straße in Bomlitz stellten Einsatzkräfte gegen 21:50 Uhr ebenfalls fest, dass dieser nicht über einen Versicherungsschutz verfügte. Zuvor war er durch die Nutzung seines Mobiltelefons während der Fahrt aufgefallen. Hier wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Zudem leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren ein.

15.05.2025 / Unfallfluchten

Soltau/Schneverdingen: Am Donnerstagvormittag touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Heide Park Hotels im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 09:30 Uhr das Auto des 43-jährigen Geschädigten. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher. Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Auch in Schneverdingen kam es im Verlauf des Vormittags zu mehreren Unfallfluchten. Bei einem Verkehrsunfall in der Weststraße im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug das Wohnmobil der 56-jährigen Geschädigten. Das Wohnmobil stand zu diesem Zeitpunkt in einer Parkbucht am Fahrbahnrand. Ebenfalls in der Bahnhofstraße touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr das am Fahrbahnrand geparkte Auto eines 37-jährigen Geschädigten. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerkannt. Hinweise zum Unfallgeschehen oder den Flüchtigen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell