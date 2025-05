Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Druckluftlanze gestohlen; Walsrode: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten; Bad Fallingbostel: Ohne Versicherung gefahren

Heidekreis (ots)

19.05.2025 / Druckluftlanze gestohlen

Walsrode: Am frühen Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 00:50 Uhr eine Druckluftlanze, die sich auf der Ladefläche eines Transporters in der Straße "Am Bahnhof" in Walsrode befand. Als die Personen durch einen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem dunklen Auto. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

19.05.2025 / Ohne Versicherung gefahren

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeikräfte in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel einen 20-Jährigen mit seinem Auto. Hierbei stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht über den notwendigen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

18.05.2025 / Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Walsrode: Sonntagnachmittag kommt es auf der K 121, zwischen Fulde und Schneeheide, zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Als der 39-jährige Fahrer eines Autos gegen 15:00 Uhr nach links in eine Nebenstraße abbiegen wollte, übersah er ein ihm entgegenkommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 39-Jährige, die 38-jährige Fahrerin des anderen Autos und ihr 13-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. Alle Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell