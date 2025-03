Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Nächtlicher Brand in einem Einzelhandelsgeschäft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum 16.03. wurde der Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn eine Rauchentwicklung und starker Brandgeruch aus einem Einzelhandelsgeschäft gemeldet.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Diese mussten sich jedoch über die Eingangstür und ein anschließendes Rolltor gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschaffen.

Durch die Freiwillige Feuerwehr wurde ein weiterer Löschangriff über einen zusätzlichen Zugang auf der Gebäuderückseite eingeleitet, um den Brandherd in dem komplexen Gebäude schneller lokalisieren zu können.

Der Brandherd konnte schließlich im Bereich mehrerer Regalreihen mit Waren ausgemacht werden und durch den gezielten Einsatz von Wasser war das Feuer schnell unter Kontrolle.

Da sich der Brandrauch in die Flure und Treppenräume oberhalb der Verkaufsräume in den Wohnbereich ausgebreitet hatte, wurden auch diese Bereiche von der Feuerwehr kontrolliert. Eine junge Familie musste ihre Wohnung verlassen und konnte in der Nacht nicht zurückkehren, sie kam bei Bekannten unter.

Mehrere Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht, glücklicherweise musste niemand zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen Stadtmitte, Obergrüne und Untergrüne sowie zwei Rettungswagen der Feuerwehr Iserlohn mit ca. 45 Einsatzkräften.

Die Feuerwache an der Dortmunderstraße wurde für die Dauer des Einsatzes von den Löschgruppen Bremke, Letmathe und Oestrich sowie der Sondereinheit Funk besetzt.

Die "Friedrichstraße" zwischen "Konrad-Adenauer-Ring" und "Oststraße" sowie die "Oststraße" selbst waren für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Gegen 04:15 Uhr waren alle Einheiten wieder einsatzbereit.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell