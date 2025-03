FW-MK: Erster Waldbrand des Jahres

Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn

In den heutigen Nachmittagsstunden forderte ein Waldbrand im Bereich Flugplatz Hegenscheid, Altena-Evingsen und Hemer-Ihmert rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Auf einer Fläche von annähernd 5000 Quadratmetern brannte trockenes Gras, Büsche und Unterholz. Die Feuerwehr Iserlohn war um 15:23 Uhr alarmiert worden und mit einem erhöhten Personal- wie Materialansatz unter dem Einsatzstichwort "Feuer Wald/Fläche 2" ausgerückt. Da die Örtlichkeit bei der Alarmierung nicht eindeutig klar war, war auch die Feuerwehr Altena in das Waldgebiet ausgerückt. Vor Ort trugen die Einsatzkräfte einen Löschangriff von zwei Seiten aus vor und löschten den Waldbrand mit insgesamt zwei C- und zwei D-Rohren ab. Das benötigte Löschwasser wurde im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen an die Einsatzstelle gebracht. Nach weniger als 60 Minuten nach der Alarmierung war der Waldbrand soweit von den Kräften unter Kontrolle gebracht worden, dass mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden konnte. Eine Brandwache blieb noch bis in die Abendstunden vor Ort und kontrollierte die Brandstelle.

Neben der Berufsfeuerwehr befanden sich fast alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn im Einsatz. Unterstützt wurden sie von zwei Löschgruppen der Feuerwehr Altena, der Drohneneinheit MK sowie dem Kreisbrandmeister.

Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Kleine Randnotiz:

Premiere hatte bei diesem Einsatz das neue Tanklöschfahrzeug TLF 3000 der Löschgruppe Hennen, das erst wenige Minuten vor der Alarmierung in Dienst gestellt wurde und hier direkt seine Bewährungsprobe bestand.

