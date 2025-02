Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: ABC Einsatz in einem Ärztehaus

Iserlohn (ots)

Am Donnerstagvormittag meldeten um 09:27 Uhr, mehrere Personen aus einem Ärztehaus in der Wallstraße, eine Atemwegsreizung. Aufgrund der bereits erhöhten Anzahl an betroffenen Personen, wurde der Einsatz mit dem Stichwort "ABC2" eröffnet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erhöhte sich die Anzahl der betroffenen Personen nochmals und es wurde zusätzlich ManV5 nachgefordert und somit die Rettungsmittelkette erhöht. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung vor. Die eingesetzten Messgeräte der Feuerwehr führten zu keiner Feststellung der Ursache. Der betroffene Bereich beschränkte sich auf den Treppenraum des Gebäudes, worauf alle Personen die sich noch im Gebäude aufhielten, angewiesen wurden den Treppenraum nicht zu betreten. Insgesamt klagten 13 Personen über Reizungen der Haut, Augen und Atemwege. Nach Notärztlicher Sichtung und Versorgung musste eine Person wegen einer internistischen Erkrankung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle weiteren Personen konnten nach der Rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort, entlassen werden. Der betroffene Bereich im Gebäude wurde ausreichend mittels Hochleistungslüfter belüftet und das Gebäude im Anschluss wieder frei gegeben. Der Grund für den Einsatz lässt sich abschließend nicht klären. Fünf Einheiten der freiwilligen Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr, fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren mit ca. 55 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Die Feuerwache wurde für den Einsatzzeitraum durch zwei Einheiten der freiwilligen Feuerwehr besetzt. Um 11:30 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.

