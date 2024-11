Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim: BAO Herkules zieht Bilanz nach drei erfolgreichen Jahren im Kampf gegen Kinderpornografie und sexualisierte Gewalt gegen Kinder

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Auch in ihrem dritten Jahr hat die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Herkules wichtige Arbeit im Kampf gegen Kinderpornografie und sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geleistet: Insgesamt konnten in diesem Zeitraum 360 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden. Im Schnitt wurde somit etwa jeden Tag ein Beschluss umgesetzt. Dabei wurden über 907 Datenträger sichergestellt (darunter PCs und Notebooks, Spielekonsolen, CDs und DVDs sowie Smartphones, Festplatten und USB-Sticks), auf welchen kinderpornografisches Material vermutet wurden.

Erst am Montag war die BAO Herkules zuletzt im Großeinsatz: Die Ermittlerinnen und Ermittler haben im Rahmen einer konzertierten Aktion an einem Tag 17 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei wurden 121 Datenträger sichergestellt, die einer Datenmenge von 40 TB entsprechen. Den 17 Beschuldigten werden überwiegend Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kinder- beziehungsweise Jugendpornografie und/oder sexueller Missbrauch von unter 18-Jährigen zur Last gelegt.

So wie einem heute 73-jährigen Mülheimer, der vorgab, eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern zu unterstützen. Unter anderem in Ferienzeiten betreute er die Kinder und nahm sie auch auf einen Campingplatz mit, während die Mutter arbeitete. Diese Situationen nutzte der langjährige Bekannte über viele Jahre aus und missbrauchte die vier Kinder sexuell, sobald sich ihm Gelegenheiten dafür boten. Im Frühling dieses Jahres berichteten die Kinder endlich einer Vertrauensperson von dem Missbrauch durch den heute 73-Jährigen und brachten die Ermittlungen der BAO Herkules damit ins Rollen. Drei der Kinder wurden sofort durch das Jugendamt in Obhut genommen. Das vierte Kind war zu dem Zeitpunkt bereits volljährig.

Ebenfalls ans Tageslicht kam der schwere Missbrauch von zwei Kindern durch einen heute 45 Jahre alten Essener. Dieser holte die Kinder einer befreundeten Familie mitunter von der Schule ab und nahm sie dann mit zu sich nach Hause, um sie dort zu missbrauchen. Auch in seinem Auto kam es zu sexuellen Übergriffen auf die Kinder. Nach den Taten drohte er den Kindern, ihren Eltern schlimme Dinge anzutun, falls sie diesen vom Missbrauch erzählen würden. Nach einigen Jahren des still erlittenen Martyriums vertrauten sich die Kinder schließlich doch ihrer Mutter an. Der Beschuldigte wurde nach einem umfangreichen Ermittlungs- und Strafverfahren zu 7 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie bleibt weiterhin ein Schwerpunkt der Essener Polizei. Die BAO Herkules hatte am 1. November 2021 ihre Arbeit aufgenommen, um eine größere Datenmenge mit kinderpornografischen Inhalten, die sowohl durch eigene Ermittlungen als auch durch externe Hinweise zusammengekommen war, konzentrierter und schneller auswerten zu können.

"Es ist ein Kampf, den wir jeden Tag aufs Neue führen und in dem wir nicht nachlassen dürfen, denn mit großer Wahrscheinlichkeit erleidet ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwo in Essen oder Mülheim an der Ruhr genau jetzt in diesem Augenblick sexuelle Gewalt", weiß der Leiter der BAO, Kriminaldirektor André Dobersch. "Dieser Gedanke ist schwer zu ertragen, doch genau dieses Wissen und der unbedingte Wille, diese Kinder möglichst schnell aus den Fängen von Pädokriminellen zu befreien, ist uns großer Ansporn. Die Jüngsten in unserer Gesellschaft benötigen unsere Hilfe und wir sind ALLE gefragt, aufmerksam hinzusehen!"

Wer Hinweise auf möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen hat, kann nicht nur die 110, sondern auch das Hinweistelefon 0800 0 431 431 anrufen. An die Nummer können sich Bürgerinnen und Bürger wenden, wenn sie der Polizei niedrigschwellig Beobachtungen melden wollen, die auf sexuellen Missbrauch oder Kinderpornografie hindeuten könnten.

Für weitere Einzelheiten und Hintergrundinformationen zur BAO Herkules lesen Sie unsere Ursprungsmeldung: Polizei Essen richtet zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie die BAO Herkules ein ./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell