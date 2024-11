Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte entwenden Babynahrung für mehrere hundert Euro - Fotofahndung

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Am 8. August dieses Jahres entwendeten zwei unbekannte Männer Babynahrung im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Drogeriemarkt an der Haedenkampstraße. Die Tatverdächtigen verstauten dazu mehrere Boxen mit Babynahrung in mitgebrachten Taschen und verließen unerkannt das Ladengeschäft. Die Polizei sucht die Männer jetzt mit Aufnahmen der Videoüberwachung.

Die Bilder können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/151801

Sollten Sie Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei dem Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen. /hey

