POL-E: 19.11.2024 Essen: 44-Jähriger im Gervinuspark ausgeraubt - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am Montagmorgen (18. November) stach ein 31-jähriger Mann aus Düren an der Lützowstraße Ecke Am Freistein mit einem Messer auf seinen 36-jährigen Cousin ein. Dem Essener gelang es den Angreifer zu überwältigen und festzuhalten. Der Mann aus Düren wurde vorläufig ...

