FW-MK: Brennender Unrat an der Griesenbraucker Straße

Iserlohn (ots)

Eine dunkle Rauchentwicklung wies den Kräften der Feuerwehr Iserlohn am heutigen Mittag den Weg zur Griesenbraucker Straße. Auf einem Grundstück war gegen 14:20 Uhr Unrat im Bereich eines Garagengebäudes in Brand geraten. Die Feuerwehr nahm zur Brandbekämpfung ein C-Rohr unter Atemschutz vor und dämmte die Flammen schnell ein. Ein Übergreifen auf das angrenzende Garagengebäude sowie die Umgebung konnte so verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste das Brandgut auseinandergezogen werden. Hierbei kamen weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz zum Einsatz. Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Sümmern mit insgesamt 25 Kräften. Der Rettungsdienst stand mit einem Rettungswagen während des Einsatzes in Bereitschaft. Die ebenfalls alarmierte Löschgruppe Bremke war an der Griesenbraucker Straße nicht erforderlich und führte währenddessen eine Tragehilfe für den Rettungsdienst durch. Für die Dauer des 90-minütigen Einsatzes war die Griesenbraucker Straße zwischen der Deipensiepenstraße und des Marienbrunner Weges gesperrt.

