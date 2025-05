Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: 14-Jähriger fährt Auto; Munster: Kontrolle (BILD); Bad Fallingbostel: Widerstand und tätlicher Angriff; Neuenkirchen: E-Scooter unter Alkohol und Drogen

Heidekreis (ots)

20.05.2025 / 14-Jähriger fährt Auto

Bomlitz: Am frühen Dienstagmorgen meldete eine Zeugin der Polizei gegen 03:15 Uhr ein Auto mit auffälliger Fahrweise und aufheulendem Motor. Durch Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug in der Fallingbosteler Straße festgestellt und die Insassen kontrolliert. Es stellte sich hierbei heraus, dass der 14-jährige Fahrer das Auto ohne Wissen des Halters genommen hatte. Einen Führerschein konnte er dementsprechend auch nicht vorlegen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Jugendliche an seine Mutter übergeben.

19.05.2025 / Stationäre Kontrolle (FOTO)

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Montag, in der Zeit von 12:00 bis 18:15 Uhr, an der Soltauer Straße in Munster eine stationäre Kontrolle durch. Es wurden mehrere Verstöße festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 38-jährigen Fahrer eines Autos sowie einem 39-Jährigen mit seinem Lkw festgestellt, dass diese nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das jeweilige Fahrzeug waren. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei einem 20-jährigen und einem 42-jährigen Autofahrer ergaben sich Hinweise darauf, dass sie unter dem Einfluss von Drogen standen. Bei beiden Fahrern bestätigte sich dies, nachdem Urintests positiv auf THC reagierten. Es wurden daraufhin bei beiden Fahrern Blutentnahmen durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

19.05.2025 / Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Bad Fallingbostel: Am Montagnachmittag befanden sich Polizeikräfte aufgrund einer vorangegangenen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Holunderweg in Bad Fallingbostel. Dort kam es im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einem Angriff zum Nachteil einer 24-jährigen Polizeibeamtin, bei dem ein 20-jähriger Mann versuchte dieser mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Der Angriff konnte jedoch unterbunden und der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierbei versuchte er sich der Maßnahme durch Schlagen der 24-Jährigen und ihrem ebenfalls 24-jährigen Kollegen zu entziehen. Dies gelang ihm nicht und er wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

19.05.2025 / E-Scooter unter Alkohol und Drogen gefahren

Neuenkirchen: Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers eines E-Scooters in der Wilhelm-Busch-Straße in Neuenkirchen am Montagabend, gegen 21:15 Uhr, stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Der Fahrer räumte weiterhin den Konsum von THC ein. Dadurch überschritt er nicht nur die auch für E-Scooter gültige Grenze von 0,5 Promille. Für Personen unter 21 Jahre gilt ein vollständiges Alkohol- und Cannabisverbot, wenn sie mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell