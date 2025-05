Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Brand eines Rutschturms

Heidekreis (ots)

20.05.2025 / Brand eines Rutschturms

Schneverdingen: Am Dienstagmorgen wurde gegen 04:40 Uhr ein Brand auf einem Spielplatz in der Verdener Straße in Schneverdingen gemeldet. Es brannte dort ein Rutschturm, der dadurch völlig zerstört wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen die durch den Zentralen Kriminaldienst geführt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

