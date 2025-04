Polizei Dortmund

POL-DO: Rund 100 kontrollierte Personen: Polizei zeigt Präsenz in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0371

Gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei waren in den vergangenen Tagen erneut zahlreiche Einsatzkräfte vor allem in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt unterwegs. Hintergrund ist das Präsenzkonzept "Fokus".

Am Dienstag (22.04.) konnte in der Lessingstraße ein 27-jähriger Dortmunder kontrolliert werden, der wegen BTM-Delikten polizeibekannt ist. Bei der Kontrolle konnte ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Da der Verdacht bestand, dass der Bargeldbetrag aus Straftaten stammt, wurde das Geld zur präventiven Gewinnabschöpfung sichergestellt. Anschließend wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt

Am Mittwoch (23.04) waren bei regnerischem Wetter die polizeibekannten Hotspots der Innenstadt als auch der Nordstadt bis in die Abendstunden schwach frequentiert. In der Heckenstraße wurde eine männliche Person kontrolliert. Gegen den Mann lagen drei Haftbefehle vor, die offenen Geldbeträge konnten beglichen werden.

Am Donnerstag (25.04) konnten in der Brückstraße zwei männliche Personen festgestellt werden, die augenscheinlich Außengastronomiemöbel entwendeten. Einer der Personen konnte vor Ort festgenommen werden. Bei dem 17-jährigen Dortmunder konnte ein griffbereites Küchenmesser in der Jackeninnentasche aufgefunden werden. Das Messer wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wurde der Dortmunder nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen. Die Aufnahme in das Messerverbotskonzept wird geprüft.

Im Bereich der Brackeler Straße wurde ein polnischer Fahrzeugführer kontrolliert. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt wurden zwischen dem 22.04. und dem 24.04. rund 100 Personen und 31 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten sprachen in 24 Fällen Platzverweise aus und fertigten insgesamt 6 Strafanzeigen. Die regelmäßigen Kontrollen dauern an.

