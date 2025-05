POL-HK: Soltau: Fahrradeigentümer gesucht (Foto); Walsrode: Unfall; Hodenhagen: Diebstahl; Munster: Zigarettendiebstahl; Soltau: E-Scooter kontrolliert

Polizeiinspektion Heidekreis

22.05.2025 / Fahrradeigentümer gesucht (Foto)

Soltau: Bereits am 13.05.2025 stellten Polizeikräfte einen 18-Jährigen mit einem kurz zuvor am Bahnhof in Soltau entwendeten Fahrrad. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet und gemeldet. Die Polizei in Soltau (05191-93800) sucht nun den Eigentümer dieses Fahrrades (Raleigh Max, siehe Foto).

22.05.2025 / Unfall ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen

Walsrode: Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der L 190, zwischen Hodenhagen und Walsrode, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto gegen 01:30 Uhr nach rechts in einen Graben, als er einem Reh ausweichen wollte das die Straße kreuzte. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin wiesen die Plaketten der Kennzeichen am Auto Fälschungsmerkmale auf. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

21.05.2025 / Diebstahl von Dachrinnen und Fallrohren

Hodenhagen: In den vergangenen vier Wochen kam es in der Gemeinde Hodenhagen wiederholt zum Diebstahl von Kupfer- oder Zink-Fallrohren und -Dachrinnen an öffentlichen Gebäuden. Nachdem es bereits Ende April zu einem Diebstahl am Schützenhaus (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6026927) kam, entwendeten Unbekannte nun im Zeitraum vom 02.05. bis zum 05.05.2025 ein Fallrohr von der St. Thomas und Maria Kapelle. Im Zeitraum vom 19.05. bis zum 21.05.2025 wurden außerdem Fallrohre am Backhaus der Brinkanlage, dem Bürgerhaus Hodenhagen und dem WC-Haus am Badesee entwendet. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen / Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

21.05.2025 / Zigarettenautomat aufgebrochen

Munster: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Sandkrug" auf. Polizeikräfte, die gegen 05:50 Uhr alarmiert wurden, stellten fest, dass die darin befindlichen Zigaretten entwendet wurden. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen / Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

21.05.2025 / E-Scooter ohne Versicherung und betrunken gefahren

Soltau: Polizeikräfte stellten am Mittwoch gegen 14:10 Uhr einen E-Scooter in der Marktstraße fest, der kein Kennzeichen hatte. Als er kontrolliert werden sollte, floh der 51-jährige Fahrer mit dem E-Scooter. Er konnte jedoch nach kurzer Flucht gestellt werden. Das Fahrzeug verfügte nicht über den nötigen Versicherungsschutz. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Mittwochabend kontrollierten Polizeikräfte einen 37-Jährigen, der die Straße "Böhmheide" mit seinem E-Scooter befuhr. Im Rahmen der Kontrolle gegen 18:50 Uhr stellten diese fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe genommen. Zudem gehörte das Kennzeichen am E-Scooter zu einem anderen Fahrzeug. Das Fahrzeug des 37-Jährigen verfügte dementsprechend über keine Versicherung. Es wurde beschlagnahmt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

