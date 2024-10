Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Raub auf Kiosk

Emsbüren (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Raub auf einen Kiosk an der Straße Am Markt in Emsbüren. Der maskierte Täter betrat gegen 20.23 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die 19-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herrausgabe von Bargeld. Die junge Frau konnte daraufhin aus dem Kiosk flüchten. Der Täter entwendete Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die 19-Jährige erlitt einen Schock. Der Täter ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine helle Jacke sowie eine dunkle Hose und eine helle Shorts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

