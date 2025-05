Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfallflucht

Ihlow - Radfahrerin übersehen

Aurich - Zusammenstoß mit Radfahrer

Norden - Zimmerbrand

Wiesmoor - Scheunenbrand

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

In Wiesmoor ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in der Straße Am Nielsenpark einen geparkten schwarzen Volvo. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß im Bereich des rechten Außenspiegels beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei Wiesmoor nimmt unter 04944 914050 Zeugenhinweise entgegen.

Am Donnerstag hat es einen Unfall in Ihlow gegeben. Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 8.30 Uhr auf der Loogstraße unterwegs. Als er nach rechts in die Auricher Straße einbog, übersah er die vorfahrtberechtigte 30 Jahre alte Fahrradfahrerin samt Anhänger und einem darinsitzenden Kleinkind. Ein Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden. Die 30-Jährige und das Kleinkind wurden leicht verletzt.

In Aurich ist am Donnerstag ein Autofahrer mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 31 Jahre alter Opel-Fahrer beabsichtigte gegen 18 Uhr von der Uthlandshörner Straße kommend die Moordorfer Straße zu überqueren. Dabei übersah er die von links kommenden und vorfahrtberechtigte 22-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Brandgeschehen

Am Donnerstag hat es in Norden gebrannt. Gegen 12.15 Uhr löste der Brandmelder in einem Einfamilienhaus in der Boberstraße aus. Die 32-jährige Bewohnerin bemerkte daraufhin die Flammen in einem Zimmer im Dachgeschoss. Geistesgegenwärtig verließ sie mit ihrem Kleinkind das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wurde auf ungefähr 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Wiesmoor ist am Donnerstag eine Scheune in Brand geraten. Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Scheunenbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Ginsterstraße informiert. Aus bisher ungeklärter Ursache brach im Inneren der Scheune ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Der Schaden wurde auf 100 000 Euro geschätzt. Die dortige Bundesstraße 436 wurde kurzzeitig gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

