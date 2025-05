POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Erneuter Schlag gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Erneuter Schlag gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Landkreis Aurich

Erneuter Schlag gegen Clankriminalität in Ostfriesland

Der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Donnerstag ein weiterer Ermittlungserfolg gelungen. Zwei Beschuldigte aus dem Landkreis Aurich, die dem kriminellen Clanmilieu zugerechnet werden, konnten am Donnerstag von der Polizei festgenommen werden.

Hintergrund des Polizeieinsatzes, bei dem die Bereitschaftspolizei und auch Spezialkräfte der Polizei Niedersachsen eingebunden waren, ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes und der schweren räuberischen Erpressung. Die beiden männlichen Beschuldigten im Alter von 29 und 32 Jahren sind u.a. dringend verdächtig, im November 2024 einen Mann aus dem Landkreis Aurich unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Vermögenswerten in fünfstelliger Höhe gebracht zu haben.

Die seit Monaten andauernde intensive Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft führte zum Erlass von zwei Haftbefehlen und mehreren Durchsuchungsbeschlüssen, die am Donnerstag vollstreckt werden konnten. In den Morgenstunden wurden drei Wohnhäuser im Landkreis Aurich durchsucht. Dabei konnten die Beschuldigten festgenommen werden. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten zudem umfangreiche Beweismittel sicher. Es wurden insbesondere diverse Hieb-, Stich- und Schusswaffen sowie Bargeld aufgefunden. Darüber hinaus konnten Vermögenswerte in Höhe von 70.000 Euro beschlagnahmt werden.

Das Amtsgericht Osnabrück ordnete noch am Donnerstag gegen die beiden Männer den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

