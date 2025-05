Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl im Supermarkt

Hinte - Feuerwehrgerätehaus beschädigt

Aurich - Auto zerkratzt

Upgant-Schott - Unfall beim Überholvorgang

Aurich - Betrunken mit dem E-Scooter gestürzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl im Supermarkt

Am Mittwoch wurde einer Frau in Aurich ihre Geldbörse gestohlen. Die 75-Jährige war in einem Supermarkt in der Wiesenstraße einkaufen, als ein unbekannter Täter in ihren Jutebeutel griff und ihr Portemonnaie entwendete. Die Tat ereignete sich zwischen 14.35 Uhr und 15 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Hinte - Feuerwehrgerätehaus beschädigt

In Hinte wurde durch unbekannte Täter ein Feuerwehrgerätehaus beschädigt. Die Unbekannten zerstörten zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, die Glasscheibe einer Blockhütte auf dem Feuerwehrgelände in der Dorfstraße. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Hinweise zu den unbekannten Tätern entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

Unbekannte Täter haben in Aurich ein Auto beschädigt. Zwischen Dienstag und Mittwoch zerkratzten Unbekannte in der Straße Lüttje Leegde den Kofferraum und die Fahrerseite eines geparkten schwarzen Audi A6. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in der Gemeinde Hinte geflüchtet. Ein 45-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 8.40 Uhr auf der Van-Wingene-Straße in Richtung Groothusen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines entgegenkommenden roten Transporters plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Die Spiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglich. Die Polizei bittet unter 04923 805710 um Zeugenhinweise.

Upgant-Schott - Unfall beim Überholvorgang

Ein 41 Jahre alter LKW-Fahrer hat am Dienstag einen Unfall in Upgant-Schott verursacht. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Brookmerlander Straße in Richtung Marienhafe. Bei einem eingeleiteten Überholvorgang fuhr er auf einen vorausfahrenden 24-jährigen Ford-Fahrer auf. Eine entgegenkommende Autofahrerin musste auf den Grünstreichen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu verhindern. Ein 17 Jahre alter Mitfahrer im Ford wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Aurich - Betrunken mit dem E-Scooter gestürzt

In Aurich ist am Mittwoch ein E-Scooter-Fahrer betrunken unterwegs gewesen. Der 34 Jahre alte Mann fuhr gegen 18.40 Uhr auf dem Wasserwerksweg in Aurich, als er alleinbeteiligt stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Während er polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,9 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell