Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (06.04.2025) um 01.35 Uhr kam es auf der Herzfelder Straße in Wadersloh-Liesborn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rad- und einem Pkw-Fahrer. Ein 40-Jähriger aus Lippstadt befuhr mit seinem Pedelec die Herzfelder Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Herringerfeld abzubiegen. Ein 22-Jähriger aus Erwitte befuhr die Herzfelder Straße in gleicher Richtung und beabsichtigte den Lippstädter zu überholen. Es kam zum Zusammenmstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 40-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Sie ordneten die Entnahme eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell