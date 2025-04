POL-WAF: Telgte. Roter Mercedes beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (04.04.2025) in der Zeit zwischen 20.00 und 20.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Schulstraße in Ostbevern ein geparkter Audi A6 beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

