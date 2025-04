Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Kind angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag (05.04.2025) um 13.20 Uhr wurde auf dem Eichenweg in Telgte ein Kind angefahren und leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Eine 13-jährige Telgterin ging linksseitig der Fahrbahn auf dem unbefestigten Seitenstreifen des Eichenweges in nördlicher Richtung. Als ein Pkw von hinten an ihr vorbei fuhr, kam es zu einem Kontakt mit dem Fahrzeug. Dieses fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Telgterin wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen SUV gehandelt haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

