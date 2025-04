Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (04.04.2025) um 11.30 Uhr kam es auf der L 793 in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 59-jähriger Oelder befuhr mit seinem Motorrad die Straße Zum Hohen Kreuz. Er beabsichtigte an der Einmündung zur L 793 nach links in Richtung Oelde abzubiegen. Ein 43-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die L 793 in Richtung Ostenfelde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Oelder wurde schwer und der Münsteraner leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.500 Euro.

