Altena (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen versuchten Unbekannte am Nüggelnstück in eine Sporthalle einzudringen, Hebelspuren wurden gesichtet und Schäden am Schloss. Zudem: Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag hebelten Unbekannte die Tür zu einer Wohnung an der Hardenbergstraße auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke, zur Beute ist bisher nichts bekannt. Nun ermittelt die Kripo. Die Polizei in Altena nimmt Ihre Hinweise unter 0235291990 ...

