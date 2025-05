Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Dorfstraße in Großheide ist am Dienstag ein geparkter Lkw beschädigt worden. Der Fahrer des weißen Lkw stellte gegen 9.20 Uhr sein Fahrzeug am Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 35 ab. Als er um 10 Uhr zu seinem Lkw zurückkehrte, stellte er an dem Sattelzug Farbschmierereien fest. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Vor dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dornum kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte betraten zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 19 Uhr, unbefugt das Gelände in der Bahnhofstraße und zerstörten die Fensterscheiben von zwei abgestellten Autos. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher, unter 04933 992750.

Unbekannte sind in ein Vereinsheim an der Bahnhofstraße in Dornum eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Objekt und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 10.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Verkehrsgeschehen

In Ihlow hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 8.45 Uhr fuhr der 20 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer auf der Holzlooger Straße und geriet in Höhe einer Kurve beim Herrenhüttenweg ins Schleudern. Der Wagen drehte sich und kam dabei auf die Gegenfahrbahn, wo der 20-Jährige mit einer 50-jährigen Dacia-Fahrerin zusammenstieß. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 14.000 Euro.

Brandgeschehen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Aurich kam es am Dienstagabend zu einem Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 20 Uhr in die Skaggerakstraße alarmiert. Das Feuer war innerhalb eines Toilettenbereichs der Unterkunft ausgebrochen und vermutlich durch einen Bewohner verursacht worden. Der Brand wurde frühzeitig bemerkt und konnte von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes selbstständig gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Es entstand geringer Sachschaden. Der Mitarbeiter wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, weil er beim Löschen Rauchgase eingeatmet hatte.

