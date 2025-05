Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Betrugsversuche am Telefon

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Betrugsversuche am Telefon

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern am Telefon. Im Raum Friedeburg haben sich am Montag bei mehreren Bürgerinnen und Bürgern telefonisch Personen gemeldet, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die falschen Polizisten behaupteten, es habe in der Nachbarschaft einen Einbruch und Festnahmen gegeben. Über geschickte Fragestellungen versuchten sie, an Informationen über Wertsachen oder Vermögen ihrer potentiellen Opfer zu gelangen. Glücklicherweise wurden die Betrugsversuche erkannt. Denn: Echte Polizeibeamte fragen niemals nach Bargeld oder Schmuck und verwahren auch niemals Geld oder andere Wertgegenstände für Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden, keine Informationen preiszugeben und das Gespräch direkt zu beenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell