Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Wittmund kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte zerkratzten auf dem Gelände eines Autohauses an der Auricher Straße insgesamt drei Pkw. Die drei Wagen wurden mit einem spitzen Gegenstand rundherum beschädigt. Die Taten ereigneten sich bereits im Zeitraum vom 9. bis 24. April. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Polizeibeamte haben vergangene Woche in Esens eine Motorcrossmaschine aus dem Verkehr gezogen. In den vergangenen Wochen waren bei der Polizeistation Esens vermehrt Beschwerden über den Fahrer einer Motorcrossmaschine eingegangen, der insbesondere in den späten Nachmittags- und Abendstunden durch seine rücksichtslose Fahrweise und eine damit einhergehende Lärmbelästigung im Stadtgebiet auffiel.

Auf dem Gelände einer Schule in Westerholt konnten Polizeibeamte am Mittwoch im Rahmen der Streifentätigkeit die zugehörige Motorcrossmaschine feststellen. Bei dem Kennzeichen, das an der Maschine angebracht war, handelte es sich offensichtlich um eine Fälschung. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Zulassung und Pflichtversicherung eingeleitet.

Die Motorcrossmaschine wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Kennzeichens und zum Fahrer dauern aktuell an.

